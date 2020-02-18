Программа 5-7-9%. Назван регион-лидер по выданным кредитам

Винницкая область стала лидером по выданным кредитам для бизнеса среди регионов. Предприниматели этой области за две недели работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили кредитов на сумму 3,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На втором месте с суммой 1,5 млн грн находятся Житомирская и Львовская области. За ними следуют предприниматели Волыни, получившие 1,3 млн грн. В Харьковской области предприниматели получили 1,1 млн грн.

Отмечается, что за первые две недели на участие в программе поступило 4020 заявок на общую сумму 2,04 млрд грн. Наибольшее количество заявок зарегистрировано в Киевской области (на сумму 503,9 млн грн), за ней следует Винницкая область (155 млн грн) и замыкает тройку лидеров Одесская область (131,9 млн грн).