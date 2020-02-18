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Программа 5-7-9%. Назван регион-лидер по выданным кредитам

Программа 5-7-9%. Назван регион-лидер по выданным кредитам
18.02.2020, 16:07

Винницкие предпринимаетли за две недели программы получили кредитов на сумму 3,8 млн грн

Винницкая область стала лидером по выданным кредитам для бизнеса среди регионов. Предприниматели этой области за две недели работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили кредитов на сумму 3,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На втором месте с суммой 1,5 млн грн находятся Житомирская и Львовская области. За ними следуют предприниматели Волыни, получившие 1,3 млн грн. В Харьковской области предприниматели получили 1,1 млн грн.

Отмечается, что за первые две недели на участие в программе поступило 4020 заявок на общую сумму 2,04 млрд грн. Наибольшее количество заявок зарегистрировано в Киевской области (на сумму 503,9 млн грн), за ней следует Винницкая область (155 млн грн) и замыкает тройку лидеров Одесская область (131,9 млн грн).

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