Программа 5-7-9%. За месяц выдали почти 100 кредитов

С 1 февраля по 2 марта по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 97 кредитов на общую сумму 66,11 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что только за последнюю неделю февраля количество заявок на участие в программе выросло на 145% с 6190 до 15 190.

В феврале Фонд развития предпринимательства (ФРП), который реализует программу, заключил договоры о сотрудничестве с государственными Укрэксимбанком, ПриватБанком, Ощадбанком и Укргазбанком, а также с коммерческими ПУМБ и Львов. Кроме того, в качестве уполномоченных банков отобраны Альфа-Банк, Кредобанк и ОТП Банк, договоры с которыми заключат в ближайшее время.

Также уже подписаны первые договоры о частичных кредитных гарантиях с Укргазбанком и ПриватБанком. Как уточняют в Минфине, это позволит расширить круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться программой.

В Минфине отмечают, что ФРП учел запросы и предложения уполномоченных банков и подготовил изменения в порядок предоставления господдержки бизнесу, утвержденный постановлением КМУ от 24.01.2020 г. №28. В частности, изменения предусматривают увеличение максимальной суммы кредита до 2 млн грн; расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты; просмотр расчета процентной ставки и увеличение уровня максимальной суммы оплаты по гарантии фонда.

24 января Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в программе в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.

Регионом-лидером по выданным кредитам ранее называли Винницкую область.

С 1 марта в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" появилась дополнительная функция - кредитные гарантии. Подробнее здесь.