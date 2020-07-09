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Украине нужна инфляция на уровне 8-9% - Петрашко

09.07.2020, 13:24
Украине нужна инфляция на уровне 8-9% - Петрашко - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

В краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции для украинской экономики должен быть не ниже 8-9%. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью агентству Интерфакс-Украина. 

"Я считаю, что инфляция должна быть несколько выше для нашей экономики", - сказал министр.  

Национальный Банк Украины установил целевой уровень инфляции на 2020 год – не выше 5%, напоминает агентство.   

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"Ревальвация гривны – убьет все предприятия", - сказал Петрашко. Другие страны стараются немного девальвировать свои валюты, добавил министр.

"Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти", - заключил Петрашко.

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Роман Брыль
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