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Годовая инфляция замедлилась до 1,7% - Госстат

Годовая инфляция замедлилась до 1,7% - Госстат
09.06.2020, 17:37

В мае цены выросли на 0,3% по сравнению с апрелем. В годовом измерении инфляция замедлилась до 1,7%

Рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3%, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В годовом измерении инфляция по итогам мая замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля и с 4,1% - по итогам 2019 года.

Базовая инфляция в апреле упала до 0,1% после 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в мае на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и фрукты (на 16,6% и 15,8% соответственно). На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи.

В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда подешевела на 2%, обувь - на 0,7%. На 2,8% снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, что в основном произошло за счет удешевления природного газа на 16,8%, отметили в Госстате.

Цены на транспорт снизились на 2%, в первую очередь из-за удешевления топлива и масел на 8,6%.

  • По итогам марта инфляция в Украине в годовом измерении замедлилась до 2,3%, но к февралю цены выросли на 0,8%. В апреле цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом, а в годовом измерении инфляция замедлилась до 2,1%.
  • Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.

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Марина Кучук
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