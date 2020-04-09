"Коронавирусный" месяц. Рост потребительских цен в марте ускорился

Цены на потребительском рынке в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%. В годовом измерении рост цен в марте замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину. В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% – мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.

Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в том числе обувь – на 13,6%, одежда – на 12,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4%.

В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла. Кроме того, в сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.

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По данным Госстата, инфляция в феврале была на уровне 2,4% в годовом измерении. По сравнению с январем 2020 года цены снизились на 0,3%, с начала года рост составил 0,1%.

Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию ниже 10%.