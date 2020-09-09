Инфляция с начала года составила 1,5%. Выросли потребительские цены на еду и алкоголь

Базовая инфляция в августе 2020 года, по сравнению с июлем снизилась на 0,1%, с начала года выросла 1,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В годовом исчислении (январь-август 2020 к январю-августу 2019 года) индекс потребительских цен вырос на 2,5%.

На потребительском рынке цены на продукты питания в августе снизились на 1,5% по сравнению с июлем, но в годовом исчислении выросли на 2,7%.

С начала года значительно подорожали хлебобулочные изделия (8,9%), молоко (6,5%) и фрукты (26,5%). Подешевели яйца (-8,7%) и овощи (-15,9%).

Стабильно дорожают сигареты и алкоголь: на 11,3% за январь-август и на 0,5% в августе по сравнению с июлем.

В отчете Госстата говорится, что с начала года снизилась цена на одежду и обувь (-3,9%), бытовую технику (-1,1%) и транспорт (-3,1%).

Выросли цены на здравоохранение (4,5%), связь (7,4%), образование (13,3%), рестораны и отели (6,9%).

9 июня Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине в июне 2020 года выросли на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае, в годовом измерении инфляция в июне ускорилась до 2,4% с 1,7% по итогам мая.

Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.