Базовая инфляция выросла на 1,1% в сентябре. С начала года – на 2,6%. Данные Госстата

Базовая инфляция выросла до 1,1% в сентябре, по сравнению с августом. Данные приводит Государственная служба статистики.

В августе показатель инфляции составлял 0,1% по сравнению с июлем. В июле была зафиксирована дефляция 0,1% (к июню). В июне – 0% (к маю).

С начала года инфляция составила 2,6%.

В годовом выражении, в сентябре инфляция выросла до 3,1% по сравнению с сентябрем 2019 года.

В январе-сентябре показатель инфляции зафиксирован на уровне 3,1% (по сравнению с девятью месяцами 2019 года).

По данным Госстата, потребительские цены в июле по сравнению с июнем снизились на 0,6%.

9 сентября Госстат сообщил, что дефляция в августе замедлилась. Инфляция в годовом выражении достигла 2,5%

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.