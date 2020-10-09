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Базовая инфляция выросла на 1,1% в сентябре. С начала года – на 2,6%. Данные Госстата

09.10.2020, 16:33
Базовая инфляция выросла на 1,1% в сентябре. С начала года – на 2,6%. Данные Госстата - Фото
Фото: depositphotos.com

Базовая инфляция выросла до 1,1% в сентябре, по сравнению с августом. Данные приводит Государственная служба статистики.

В августе показатель инфляции составлял 0,1% по сравнению с июлем. В июле была зафиксирована дефляция 0,1% (к июню). В июне – 0% (к маю).

С начала года инфляция составила 2,6%.

В годовом выражении, в сентябре инфляция выросла до 3,1% по сравнению с сентябрем 2019 года.

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В январе-сентябре показатель инфляции зафиксирован на уровне 3,1% (по сравнению с девятью месяцами 2019 года).

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Роман Брыль
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