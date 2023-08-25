Сколько на депсертификатах НБУ заработали банки Ахметова, Ярославского, Порошенко

Украинские банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли. Это стало новым историческим рекордом, сообщил Национальный банк в начале августа. Для сравнения, за аналогичный период год назад они получили 4,6 млрд грн ущерба.

Нацбанк указывает, что главным фактором доходности стал рост процентных доходов. Прежде всего – от высоколиквидных активов. В то же время уровень кредитования банками бизнеса и населения, необходимый для развития экономики, остается скудным.

По данным того же НБУ, с января по май 2003 чистый гривневый корпоративный (т.е. бизнесовый) кредитный портфель банков продолжал сокращаться. И только в июне он немного вырос – впервые за последние 12 месяцев.

Что касается населения, то чистый розничный гривневый кредитный портфель угасал и увеличился на протяжении апреля-мая на 4,5%. Прежде всего в результате возобновления карточного кредитования. Также символически выросли объемы ипотечного кредитования благодаря выдаче ссуд по государственной программе єОселя – на 2,7%.

То есть, несмотря на прибыль банков, эти средства не перетекают в экономику. Они остаются "замкнутыми" в средние банковские системы. Этот феномен уже привлекает внимание обозревателей, даже предлагающих ввести для банков дополнительные налоги на сверхприбыли.

Почему это происходит? Откуда у банков берутся деньги? Какие из них получили наибольшую выгоду от условий, созданных Нацбанком? Ответы на эти вопросы искала LIGA.net.

Что такое депсертификаты и как банки зарабатывают на них?

Депозитными сертификатами Нацбанка исключительно его собственные долговые ценные бумаги, предназначенные именно для коммерческих банков.

В НБУ их обращение считают одним из инструментов монетарной политики – регулирование объемов денежной массы в обращении. Покупая эти ценные бумаги, банк фактически отдает свои деньги Нацбанку на ночь (овернайт), или на срок до 100 дней (с апреля 2023 года ), без рисков. Но имеет от этого гарантированный доход. До апреля этого года ставки по депсертам овернайт были на уровне 23%, с апреля – 20% годовых.

Напомним, что учетная ставка НБУ к 27 июля составляла 25%, после чего была снижена регулятором до 22%.

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НБУ отмечает: в течение января-июня 2023 операционный доход банков вырос на 35%, процентный доход – на 41%, комиссионный – на 22%.

Если упрощенно, то операционный доход банки получают от вложения средств в депозитные сертификаты Нацбанка (далее ДС или депсерты) и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). А еще – от валютных операций.

Процентный – это заработок на разнице процентов, среди прочего, по выданным кредитам и привлеченным депозитам. Комиссионный – за проведение операций, уровень которых за период войны подняли практически все банки.

Вложиться в ДС могут банки, имеющие так называемые "свободные" средства и отвечающие определенным критериям НБУ.

"Депсерты не инструмент инвестиций, а residual, остаток. Упрощенно это работает примерно так: банк выполняет все платежи, поручения, получает какие-то поступления на текущие счета и депозиты, выдает что-то в виде кредитов и получает какие-то поступления от кредитов и продажи чего-то там, тратит деньги на покупку ценных бумаг, что-то дает и получает на межбанке, покупает/продает валюту (в том числе по поручениям), формирует обязательные резервы в НБУ, запас наличных денег в кассе и еще огромную кучу различных других рутинных операций. После всех этих рутинных операций у него остаются свободные средства. Эти свободные средства и "паркуются" в депсертах овернайт", – объясняет банковский эксперт Евгений Дубогрыз.

Почему НБУ предлагает банкам депсертификаты?

Регулятор и эксперты приводят следующие основные аргументы по применению инструмента депсертификатов:

1. С помощью депсертов Нацбанк связывает избыточную денежную массу, чтобы эти деньги не хлынули на валютный рынок и не обвалили курс национальной валюты. Также об этой задаче говорят: "стерилизовать денежную массу".

2. ГС является своеобразной формой поддержания стабильного существования банков, регуляции их денежных потоков. Некоторые эксперты отмечают, что таким образом НБУ может компенсировать потери от войны и безработных кредитов, доля которых превышает 30%.

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Как это влияет на экономическую активность и почему прибыль банков не перетекает в экономику?

В Нацбанке утверждают, что избыток ликвидности в банках, полученной в том числе и благодаря депсертам, не может сразу перетечь на счета бизнеса или граждан, тем самым прямо влияя на экономическую активность в стране и на уровень кредитования.

"Избыточную ликвидность банков в объеме 200 млрд грн нельзя куда-то" потратить. Она не может попасть на счета предприятий и граждан, они ведь не являются участниками межбанковских расчетов. Ее нельзя "потратить на другие нужды, только на расчеты между банками, с НБУ или правительством", – объяснял директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в июле прошлого года. По его словам, объемы операций с депсертами на самом деле мало важны.

"Важна цена, по которой они проводятся, то есть процентная ставка, которую НБУ по ним платит. НБУ не может определять процентные ставки по кредитам и депозитам банков и доходность ОВГЗ. Это дело банков и правительства", – отмечал директор департамента НБУ.

Хотя именно после повышения учетной ставки Нацбанка до 25% в прошлом году проценты по депсертификатам выросли в разы. Это сделало именно их, а не, например, ОВГЗ наиболее доходным, привлекательным и гарантированным инструментом заработка на рынке.

И еще это решение сделало менее выгодным вложение средств банков в те же ОВГЗ, ставки по которым Министерство финансов отказалось увеличивать, несмотря на ожидания НБУ. В свое время это стало причиной открытых публичных перепалок между руководителями Минфина и Нацбанка.

Тогда же, летом 2022 года, ученый и экономист Владимир Рябошлык отмечал: "Все склоняют Минфин пойти навстречу НБУ и поднять доходность ОВГЗ к учетной ставке. А почему бы Нацбанку не пойти в Минфин и учетную ставку опустить? Это не только помирило бы НБУ с Минфином, а еще и покончило с привлекательностью сертификатов. Им просто вернут их остаточную и минимальную сущность. А ставке – ее главную функцию способствовать расцвету, а не упадку экономики".

Но за время руководства Нацбанком Кирилла Шевченко этого не произошло.

А еще Рябошлык акцентировал внимание на том, что "эмиссии на уплату сверхпроцентов за сертификаты ожидались в 2022 году на уровне более 37 млрд грн, что является прямым вкладом в инфляцию". Хотя именно это кратное повышение учетной ставки, по заявлениям Регулятора, должно было сдерживать ее.

Оппоненты отмечали, что при годовой официальной инфляции 26% в 2022 году и уровне денежной эмиссии, который был в течение года, в депсертификаты под 10% (уровень учетной ставки до повышения) никто бы из банков свою ликвидность не вкладывал. И она, мол, могла бы перетекать на валютный рынок и в обращение и вызвать коллапс в экономике.

Хотя Нацбанк в первый день великой войны зафиксировал курс и ограничил как сделки с наличной валютой, так и вывод безналичной за границу.

Уже в каденции нового главы НБУ Андрея Пышного, с 7 апреля Национальный банк снизил ставки по депсертам овернайт с 23% до 20% годовых и ввел трехмесячный депозитный сертификат под фиксированную ставку на уровне учетной. К тому времени – 25% годовых.

При этом возможности банков размещать средства в таких трехмесячных ДС привязали к объемам сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения. Но не всех, а с начальным сроком размещения от трех месяцев.

"Мы снизили ставки по депсертам, и после этого заинтересованность ими со стороны банков несколько упала. Это, соответственно, сделало более привлекательными инвестиции в ОВГЗ. Продолжим и дальше делать все, чтобы ликвидность перетекала в более срочные инструменты", – рассказали LIGA.net источники в НБУ.

То есть сейчас Нацбанк, который год назад своим решением создал условия для существования сверхликвидных ценных бумаг в виде депсертов, теперь другими решениями так или иначе постепенно уменьшает их привлекательность и констатирует, что это положительно влияет на финансовую систему.

Благодаря этому решению и ряду других (в частности, по приобретению бенчмарк-ОВГЗ для их включения в покрытие обязательных резервов), уже в конце мая по сравнению с началом года объем этих высококачественных ликвидных активов банков снизился на 9 %. Хотя еще в конце прошлого года депсертификаты были так популярны, что обеспечивали финансовым учреждениям четверть всех процентных доходов.

"Банки получили выгоду от притока ликвидности, которая почти полностью размещалась в коротких безрисковых инструментах НБУ. Средства в депозитных сертификатах, которые банки накопили из-за значительных государственных выплат, сейчас генерируют уже почти четверть процентных доходов за месяц", – констатировал Нацбанк в отчете о финансовой стабильности за декабрь.

Какие банки заработали на ДС?

В силу особенностей государственных выплат, упомянутый НБУ "приток ликвидности" в первую очередь имели госбанки. Через них, среди прочего, производились выплаты для военных и социальные выплаты. Из них самая большая часть приходится на ПриватБанк.

Хотя, по данным первого полугодия, на депозитных сертификатах параллельно с государственными довольно успешно зарабатывали международные банки и банки украинских собственников.

Банки, больше всего заработавшие на депсертах в первом полугодии 2023 года

№ Банк Доход от ДС, млрд грн Основний власник 1 Приватбанк 17,80 Государство 2 Креди Агриколь Банк 7,92 Credit Agricole S.A (Франция) 3 Ситибанк 7,59 Citigroup Inc. (США) 4 ПУМБ 7,81 Ринат Ахметов 5 Райффайзен Банк 7,28 Raiffeisen Bank International AG (Австрия), ЕБРР 6 Укрсиббанк 7,05 BNP Paribas S.A. (Франция), ЕБРР 7 Укрексимбанк 6,44 Государство 8 ОТП Банк 6,11 OTP Bank (Венгрия) 9 Пивденный 4,56 Юрий Родин 10 Укргазбанк 4,51 Государство 11 Универсал Банк 3,62 Сергей Тигипко 12 Ощадбанк 3,36 Государство 13 Кредобанк 2,95 Oszczednosci Bank Polski (Польша) 14 Таскомбанк 2,66 Сергій Тигипко 15 А-Банк 1,89 Игорь Суркис, Григорий Суркис 16 Сенс Банк 1,82 Государство 17 ИНГ Банк Украина 1,40 ING Groep N.V. (Нидерланді) 18 Кредит Днипро 1,42 Александр Ярославский 19 Банк Восток 1,32 Вадим Мороховский, Владимир Костельман 20 Акордбанк 1,14 Данил Волынец 21 Правекс Банк 0,97 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия) 22 СЕБ Корпоративный банк 0,92 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Швеция) 23 МИБ 0,82 Петр Порошенко, Игорь Кононенко 24 Дойче Банк ДБУ 0,75 Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Германия)

Источник: расчеты LIGA.net по данным, опубликованным Евгением Плинским

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