НБУ больше не единодушен по поводу учетной ставки – впервые за долгое время

Фото: Национальный банк

Комитет по монетарной политике Национального банка впервые за долгое время продемонстрировал значительные разногласия во взглядах при принятии решения по учетной ставке. Предыдущие три заседания члены комитета были единодушны, устанавливая ее на уровне 15,5%, но 22 октября четверо членов предлагали снизить ставку до 15%, говорится на сайте НБУ.

"Эти участники дискуссии считают, что риски для дальнейшей инфляционной динамики остаются относительно сбалансированными. Соответственно, осторожное смягчение монетарных условий не будет представлять угроз для движения инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит восстановление экономики, темпы которого пересмотрены вниз в обновленном макропрогнозе", – говорится в сообщении регулятора.

Однако пока что победил консервативный подход остальных членов монетарного комитета, которые отметили ухудшение рисков для инфляции.

Разногласия касаются не только текущего решения, но и сроков начала цикла снижения ставки.

Пятеро членов комитета считают, что НБУ сможет начать снижать ставку не раньше января 2026 года, другие пятеро допускают возможность снижения уже в конце 2025 года при условии устойчивого замедления инфляции и договоренности с Международным валютным фондом.

Несмотря на разногласия, все члены комитета имеют схожие прогнозы относительно 2026 года. Подавляющее большинство ожидает учетную ставку в пределах 12,5-13,5% в конце следующего года.

Кто входит в состав комитета по монетарной политике Национального банка Украины:

Андрей Пышный – председатель Национального банка Украины;

Сергей Николайчук – первый заместитель председателя;

Юрий Гелетий – заместитель председателя;

Ярослав Матузка – заместитель председателя;

Дмитрий Олейник – заместитель председателя;

Алексей Шабан – заместитель председателя;

Первин Дадашова – директор департамента финансовой стабильности;

Владимир Лепушинский – директор департамента монетарной политики и экономического анализа;

Александр Арсенюк – директор департамента открытых рынков;

Юрий Половнев – директор департамента статистики и отчетности.

Учетная ставка в Украине находится на уровне 15,5% с марта 2025 года.