Нацбанк опустил прогноз роста ВВП ниже 2%, учетную ставку сохранил без изменений

Удары по энергетике и дефицит рабочей силы сдерживают рост экономики в Украине

Фото: НБУ

Национальный банк Украины пятый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, ссылаясь на высокие инфляционные риски и необходимость поддерживать привлекательность гривневых активов. В то же время регулятор ухудшил прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9% из-за проблем в энергетике и дефицита рабочей силы, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк объяснил свое решение сохранить ставку тем, что хоть потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в сентябре, но фундаментальное ценовое давление остается устойчивым.

Базовая инфляция снизилась лишь до 11,0%, а инфляционные ожидания населения и бизнеса практически не улучшились за последний квартал.

Сохраняются высокие проинфляционные риски, в частности из-за роста энергодефицита после последних обстрелов инфраструктуры и увеличения бюджетных потребностей. Высокие расходы бизнеса на оплату труда и энергоресурсы тоже давят на цены.

Национальный банк заявил, что начнет снижать учетную ставку не ранее первого квартала 2026 года. Если проинфляционные риски усилятся, этот срок может быть перенесен.

По прогнозу регулятора, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026-м и достигнет целевого уровня 5% только в конце 2027 года.

Экономический рост прогнозируется на уровне 1,9% в 2025 году (ранее прогнозировал 2,1%), 2% в 2026-м (ранее прогнозировал 2,3%) и 2,8% в 2027-м (без изменений).

Источник: НБУ