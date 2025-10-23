Нацбанк опустив прогноз зростання ВВП нижче 2%, облікову ставку зберіг без змін

Фото: НБУ

Національний банк України вп'яте поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, посилаючись на високі інфляційні ризики й необхідність підтримувати привабливість гривневих активів. Водночас регулятор погіршив прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9% через проблеми в енергетиці та дефіцит робочої сили, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк пояснив своє рішення зберегти ставку тим, що хоч споживча інфляція сповільнилася до 11,9% у вересні, але фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.

Базова інфляція знизилася лише до 11,0%, а інфляційні очікування населення й бізнесу практично не поліпшилися за останній квартал.

Зберігаються високі проінфляційні ризики, зокрема через зростання енергодефіциту після останніх обстрілів інфраструктури та збільшення бюджетних потреб. Високі витрати бізнесу на оплату праці й енергоресурси теж тиснуть на ціни.

Національний банк заявив, що почне знижувати облікову ставку не раніше першого кварталу 2026 року. Якщо проінфляційні ризики посиляться, цей термін може бути відкладений.

За прогнозом регулятора, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026-му і досягне цільового рівня 5% лише наприкінці 2027 року.

Економічне зростання прогнозується на рівні 1,9% у 2025 році (раніше прогнозував 2,1%), 2% у 2026-му (раніше прогнозував 2,3%) та 2,8% у 2027-му (без змін).

Джерело: НБУ