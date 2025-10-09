Інфляція в Україні сповільнилася до 11,9%. Це найнижчий рівень у 2025 році
Споживчі ціни в Україні у вересні 2025 року порівняно з серпнем зросли на 0,3%, а у річному вираженні – порівняно з вереснем 2024 року – на 11,9%, повідомила в четвер Державна служба статистики.
Річна інфляція у вересні стала найнижчою з початку року.
На піку в травні вона сягала 15,9%.
Разом з тим базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними чи адміністративними факторами) у місячному вираженні прискорилася до 1,3%, тоді як у річному – сповільнилася до 11,0%.
У вересні на 10,6% подешевшали овочі, на 11,8% – фрукти. Також на 1,3–2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис.
Водночас зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу, кисломолочну продукцію, м’ясо, продукти перероблення зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.
Одяг і взуття подорожчали на 8,2%.
- Україна пройшла локальний пік інфляції у червні, коли темпи зростання споживчих цін почали сповільнюватися після року безперервного прискорення.
- Національний банк попереджав, що динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.
- Прогнозується її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році й до цілі 5% – у 2027 році.
