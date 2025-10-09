Інфляція в Україні сповільнилася до 11,9%. Це найнижчий рівень у 2025 році

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Споживчі ціни в Україні у вересні 2025 року порівняно з серпнем зросли на 0,3%, а у річному вираженні – порівняно з вереснем 2024 року – на 11,9%, повідомила в четвер Державна служба статистики.

Річна інфляція у вересні стала найнижчою з початку року.

На піку в травні вона сягала 15,9%.

Джерело: Держстат

Разом з тим базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними чи адміністративними факторами) у місячному вираженні прискорилася до 1,3%, тоді як у річному – сповільнилася до 11,0%.

Джерело: Держстат

У вересні на 10,6% подешевшали овочі, на 11,8% – фрукти. Також на 1,3–2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис.

Водночас зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу, кисломолочну продукцію, м’ясо, продукти перероблення зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.

Одяг і взуття подорожчали на 8,2%.