Инфляция в Украине замедлилась до 11,9%. Это самый низкий уровень в 2025 году
Потребительские цены в Украине в сентябре 2025 года по сравнению с августом выросли на 0,3%, а в годовом выражении – по сравнению с сентябрем 2024 года – на 11,9%, сообщила в четверг Государственная служба статистики.
Годовая инфляция в сентябре стала самой низкой с начала года.
На пике в мае она достигала 15,9%.
Вместе с тем базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении ускорилась до 1,3%, тогда как в годовом – замедлилась до 11,0%.
В сентябре на 10,6% подешевели овощи, на 11,8% – фрукты. Также на 1,3–2,9% снизились цены на яйца, сахар и рис.
В то же время выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло.
Одежда и обувь подорожали на 8,2%.
- Украина прошла локальный пик инфляции в июне, когда темпы роста потребительских цен начали замедляться после года непрерывного ускорения.
- Национальный банк предупреждал, что динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.
- Прогнозируется ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и до цели 5% – в 2027 году.
