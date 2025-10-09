Инфляция в Украине замедлилась до 11,9%. Это самый низкий уровень в 2025 году

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Потребительские цены в Украине в сентябре 2025 года по сравнению с августом выросли на 0,3%, а в годовом выражении – по сравнению с сентябрем 2024 года – на 11,9%, сообщила в четверг Государственная служба статистики.

Годовая инфляция в сентябре стала самой низкой с начала года.

На пике в мае она достигала 15,9%.

Источник: Госстат

Вместе с тем базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) в месячном выражении ускорилась до 1,3%, тогда как в годовом – замедлилась до 11,0%.

Источник: Госстат

В сентябре на 10,6% подешевели овощи, на 11,8% – фрукты. Также на 1,3–2,9% снизились цены на яйца, сахар и рис.

В то же время выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу, кисломолочную продукцию, мясо, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

Одежда и обувь подорожали на 8,2%.