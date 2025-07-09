Україна пройшла локальний пік інфляції: у червні вона становила 14,3%

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Темпи інфляції в Україні почали падати після безперервного зростання протягом останнього року, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у червні становила 14,3% (порівняно з червнем 2024 року) після 15,9% у травні.

Джерело: Державна служба статистики

Місячна інфляція (порівняно з травнем 2025 року) у червні сповільнилася до 0,8% після 1,3% у попередньому місяці.

На початку липня Національний банк повідомив, що у травні інфляція сягнула свого піка (15,9% рік до року) і вже в червні повернулася до зниження, переважно завдяки високій торішній базі порівняння адміністративно регульованих цін.

Водночас зниження інфляції, за оцінкою НБУ, було повільнішим, ніж прогнозувалося, через збереження високих темпів зростання цін на продукти харчування.