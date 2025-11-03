НБУ більше не одностайний щодо облікової ставки – вперше за тривалий час

Фото: Національний банк

Комітет з монетарної політики Національного банку вперше за тривалий час продемонстрував значні розбіжності у поглядах під час ухвалення рішення щодо облікової ставки. Попередні три засідання члени комітету були одностайними, встановлюючи її на рівні 15,5%, але 22 жовтня четверо членів пропонували знизити ставку до 15%, йдеться на сайті НБУ.

"Ці учасники дискусії вважають, що ризики для подальшої інфляційної динаміки залишаються відносно збалансованими. Відповідно, обережне пом’якшення монетарних умов не становитиме загроз для руху інфляції до цілі 5% на горизонті політики та водночас підтримає відновлення економіки, темпи якого переглянуті вниз в оновленому макропрогнозі", – йдеться в повідомленні регулятора.

Проте поки що переміг консервативніший підхід решти членів монетарного комітету, які наголосили на погіршення ризиків для інфляції.

Розбіжності стосуються не лише поточного рішення, а й термінів початку циклу зниження ставки.

П'ятеро членів комітету вважають, що НБУ зможе почати знижувати ставку не раніше січня 2026 року, інші п'ятеро допускають можливість зниження вже наприкінці 2025 року за умови стійкого сповільнення інфляції та домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Попри розбіжності, усі члени комітету мають схожі прогнози щодо 2026 року. Переважна більшість очікує облікову ставку в межах 12,5-13,5% наприкінці наступного року.

Хто входить до складу комітету з монетарної політики Національного банку України:

Андрій Пишний – голова Національного банку України;

Сергій Ніколайчук – перший заступник голови;

Юрій Гелетій – заступник голови;

Ярослав Матузка – заступник голови;

Дмитро Олійник – заступник голови;

Олексій Шабан – заступник голови;

Первін Дадашова – директор департаменту фінансової стабільності;

Володимир Лепушинський – директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу;

Олександр Арсенюк – директор департаменту відкритих ринків;

Юрій Половньов – директор департаменту статистики та звітності.

Облікова ставка в Україні перебуває на рівні 15,5% з березня 2025 року.