НБУ запускает новый механизм: валютная либерализация в обмен на инвестиции

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Национальный банк объявил о запуске "стимулирующей валютной либерализации", направленной на приток иностранного капитала в Украину, говорится на сайте НБУ.

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Ее суть заключается в создании механизма, который будет поощрять иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинские предприятия в обмен на разрешение проводить определенные валютные операции, которые раньше были запрещены.

Вводится понятие "инвестиционного лимита", который будет равен сумме привлеченных иностранных инвестиций в уставный капитал после 12 мая 2025 года. В рамках лимита компания получает право совершать определенные валютные операции вне общих ограничений:

→ рассчитываться за импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года;

→ возвращать предоплату нерезиденту за непоставленный товар, уплаченную до 23 февраля 2022 года;

→ погашать старые внешние кредиты, полученные до 20 июня 2023 года;

→ финансировать собственные зарубежные представительства сверх установленного лимита.

Все операции производятся через один банк (по выбору предприятия).

Общая задолженность украинских предприятий по внешним кредитам составляет около $21 миллиарда (с процентами), задолженность за импорт – $3,2 миллиарда.

Решение Национального банка открывает возможность решения этой проблемы: приток нового капитала будет компенсировать отток по выплатам старых долгов, не создавая дополнительного давления на валютный рынок.

Также НБУ решил смягчить ряд других валютных ограничений:

→ расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

→ разрешается оплата судебных сборов за границей при рассмотрении вопросов с импортными и экспортными контрактами;

→ увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными картами за границей;

→ разрешаются валютные операции на условиях "форвард";

→ упрощается оплата консульских сборов за границей.

Одновременно Нацбанк ужесточил некоторые ограничения для точечного закрытия схем выведения капитала и обхода ограничений:

→ банкам запретили завершать валютный надзор за импортом в случае возврата нерезидентом средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов;

→ ежемесячный карточный лимит 500 000 грн, который ввели в 2024 году на оплату за проживание за границей, научились обходить, поэтому теперь лимит распространили на другие коды торговца (различные личные услуги, юридические услуги, бизнес-услуги, профессиональные услуги).