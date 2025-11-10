Райффайзен Банк змінить голову правління: замість Писарука вирішили призначити Гуріну
Наглядова рада Райффайзен Банку ухвалила рішення призначити Наталію Гуріну головою правління з 1 січня 2026 року після погодження з Національним банком. Про це повідомила пресслужба банку.
Вона замінить Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати контракт.
Писарук очолював Райффайзен з жовтня 2019 року.
Гуріна як заступниця голови правління Райфу з січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. Вона працює в банку з 1994 року і стане першою жінкою на посаді його CEO (попередніми головами правління були Федір Шпиг, Олександр Деркач, Володимир Лавренчук, Олександр Писарук).
У різний час вона обіймала посади за різними напрямками: біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу кредитного портфеля і проблемних кредитів. До призначення членкинею правління банку з липня 2007 була заступницею головного ризик-менеджера – директоркою департаменту корпоративних ризиків.
"Наглядова рада вітає Наталію Гуріну з таким важливим призначенням. За роки відданої роботи в банку вона проявила кращі професійні й лідерські якості, які допоможуть розвивати банк у надскладних умовах війни та повоєнного відновлення України", – прокоментував призначення Андрій Степаненко, заступник голови наглядової ради Райффайзен Банку.
Райффайзен Банк – четвертий за величиною банк України після ПриватБанку, Ощадбанку й Укрексімбанку з активами 240 млрд грн.
- 5 листопада про призначення нового голови правління повідомив Ощадбанк (Юрій Каціон замість Сергія Наумова), а на початку 2025 року змінився керівник у ПриватБанку – головою правління замість Герхарда Бьоша став Мікаель Бьоркнерт.
