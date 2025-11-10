Райффайзен Банк змінить голову правління: замість Писарука вирішили призначити Гуріну

Фото: Райффайзен Банк

Наглядова рада Райффайзен Банку ухвалила рішення призначити Наталію Гуріну головою правління з 1 січня 2026 року після погодження з Національним банком. Про це повідомила пресслужба банку.

Вона замінить Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати контракт.

Писарук очолював Райффайзен з жовтня 2019 року.

Гуріна як заступниця голови правління Райфу з січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. Вона працює в банку з 1994 року і стане першою жінкою на посаді його CEO (попередніми головами правління були Федір Шпиг, Олександр Деркач, Володимир Лавренчук, Олександр Писарук).

У різний час вона обіймала посади за різними напрямками: біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу кредитного портфеля і проблемних кредитів. До призначення членкинею правління банку з липня 2007 була заступницею головного ризик-менеджера – директоркою департаменту корпоративних ризиків.

"Наглядова рада вітає Наталію Гуріну з таким важливим призначенням. За роки відданої роботи в банку вона проявила кращі професійні й лідерські якості, які допоможуть розвивати банк у надскладних умовах війни та повоєнного відновлення України", – прокоментував призначення Андрій Степаненко, заступник голови наглядової ради Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк – четвертий за величиною банк України після ПриватБанку, Ощадбанку й Укрексімбанку з активами 240 млрд грн.