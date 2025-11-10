Райффайзен Банк сменит главу правления: вместо Писарука решили назначить Гурину

Крупнейший банк с иностранным капиталом в Украине назвал имя нового CEO

Фото: Райффайзен Банк

Наблюдательный совет Райффайзен Банка принял решение назначить Наталью Гурину главой правления с 1 января 2026 года после согласования с Национальным банком. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Она заменит Александра Писарука, решившего не продлевать контракт.

Читайте также Миллионы на узнаваемость: как украинские банки борются за внимание клиентов

Писарук возглавлял Райффайзен с октября 2019 года.

Гурина как заместитель главы правления Райфа с января 2012 года отвечает за риск-менеджмент и работу с проблемными активами. Она работает в банке с 1994 года и станет первой женщиной на должности его CEO (предыдущими главами правления были Федор Шпиг, Александр Деркач, Владимир Лавренчук, Александр Писарук).

В разное время она занимала должности на разных направлениях: биржевых операций, валютного контроля, казначейства, кредитных операций, мониторинга кредитного портфеля и проблемных кредитов. До назначения членом правления банка с июля 2007 года была заместителем главного риск-менеджера – директором департамента корпоративных рисков.

"Наблюдательный совет поздравляет Наталью Гурину с таким важным назначением. За годы преданной работы в банке она проявила лучшие профессиональные и лидерские качества, которые помогут развивать банк в сверхсложных условиях войны и послевоенного восстановления Украины", – прокомментировал назначение Андрей Степаненко, заместитель главы наблюдательного совета Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк – четвертый по величине банк Украины после ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка с активами 240 млрд грн.