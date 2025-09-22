Украинские банки инвестируют в рекламу, чтобы создать узнаваемый бренд и продвигать свои продукты. Только за первое полугодие 2025 года они направили на рекламу и маркетинг 738,8 млн грн – на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди лидеров по объему расходов были как частные, так и государственные банки.

Какие рекламные кампании банков были успешными, на каких платформах они чаще всего запускали рекламу, кто вошел в десятку по затратам и сколько новых клиентов удалось привлечь – читайте в материале LIGA.net.