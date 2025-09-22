Українські банки інвестують у рекламу, щоб створити впізнаваний бренд та промотувати свої продукти. Лише за перше півріччя 2025 року вони спрямували на рекламу та маркетинг 738,8 млн грн – на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Серед лідерів за обсягом витрат були як приватні, так і державні банки.

Які рекламні кампанії в банків були успішними, на яких платформах вони найчастіше запускали рекламу, хто увійшов до десятки за витратами та скільки нових клієнтів вдалося залучити – читайте у матеріалі LIGA.net.