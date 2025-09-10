За перші шість місяців 2025 року українські банки витратили на рекламу та маркетинг 738,8 млн грн. Це на 24% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Причому рекламувалися переважно іноземні та приватні українські банки: вони витратили на своє промо 693 млн грн.

Державні банки витратили на своє промо лише 91,2 млн грн, тоді як приватні та іноземні – 693 млн грн. Про це свідчать дані Національного банку України.

Проте найактивніше в рекламу у першому півріччі 2025 року вкладали саме українські банки. LIGA.net розповідає, скільки та на що витратили mono та ПУМБ, який провів перший за 12 років ребрендинг.