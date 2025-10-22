На початку жовтня 2025 року Кабінет Міністрів офіційно оголосив про старт приватизації двох державних банків – Укргазбанку та Сенс Банку. Останній було націоналізовано в липні 2023 року.

Банк належав підсанкційним російським олігархам – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, хоча формальною підставою для націоналізації стала загроза фінансовій стабільності.

Сьогодні Сенс Банк залишається одним із великих гравців на ринку. Він входить до переліку системно важливих банків і контролює близько 4% активів банківської системи.

Про підготовку до приватизації, очікування щодо майбутнього інвестора, справедливу оцінку й потенційні ризики – в ексклюзивному інтервʼю LIGA.net із заступницею голови правління Сенс Банку Оленою Зубченко.