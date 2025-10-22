В начале октября 2025 года Кабинет Министров официально объявил о начале приватизации двух государственных банков – Укргазбанка и Сенс Банка. Последний был национализирован в июле 2023 года.

Банк принадлежал попавшим под санкции российским олигархам – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, хотя формальным основанием для национализации стала угроза финансовой стабильности.

Сегодня Сенс Банк остается одним из крупных игроков на рынке. Он входит в список системообразующих банков и контролирует около 4% активов банковской системы.

О подготовке к приватизации, ожиданиях относительно будущего инвестора, справедливой оценке и потенциальных рисках — в эксклюзивном интервью LIGA.net с заместителем председателя правления Сенс Банка Ольгой Зубченко.