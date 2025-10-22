Антимонопольний комітет визнав ПриватБанк монополістом на ринку еквайрингу
Антимонопольний комітет України визнав, що ПриватБанк займав монопольне становище на ринку послуг торгового еквайрингу. Відповідне рішення регулятор опублікував 22 жовтня.

"Визнати, що в період 2018-2024 років акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" у межах території держави Україна займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг торгового еквайрингу із часткою понад 35%", – йдеться у рішенні регулятора.

Підставою для провадження стали скарги від ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" та організації роботодавців Смілянського району Черкаської області, які надходили до АМКУ. У них йшлося про високі тарифи на еквайринг, встановлені банками, а також розмір комісійної винагороди інтерчейндж, яку визначають міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

У 2018-2024 роках послуги торгового еквайрингу надавали від 21 до 26 банків (залежно від періоду). Серед банків зі значущими (від 5%) частками ринку еквайрингу є Ощадбанк та Райффайзен Банк.

Аналіз ринку послуг торгового еквайрингу у 2018-2024 роках свідчить про те, що ПриватБанк не зазнавав значної конкуренції, зазначається у документі. Частка Ощадбанку за цей період варіювалась від 16,1% до 19,7%, а Райффайзен Банку – від 6,6% до 9,2%. Ці два банки посідають друге та третє місце за частками ринку, відповідно.

Під час розгляду справи не було доведено, що ПриватБанк порушив законодавство щодо зловживання монопольним становищем, тому АМКУ закрив провадження у справі.

  • Розслідування зловживання монопольним становищем державними ПриватБанком та Ощадбанком на ринку еквайрингових послуг регулятор почав у 2021 році.
  • У грудні 2024-го АМКУ опублікував результати розслідування щодо Ощадбанку і встановив, що банк не мав такого становища на ринку з січня 2018-го до листопада 2023-го. Його частка на ринку становила від 16% до 19%.
