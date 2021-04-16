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АМКУ начал расследование против ПриватБанка и Ощадбанка за завышение ставки интерчейндж

16.04.2021, 13:33
АМКУ начал расследование против ПриватБанка и Ощадбанка за завышение ставки интерчейндж - Фото
Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины начал расследование злоупотребления монопольным положением государственными ПриватБанком и Ощадбанком на рынке эквайринговых услуг, в том числе в части установления размера ставки межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов, интерчейндж. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. 

До данным комитета, в 2018-2020 годах услуги эквайринга предоставляли около 30 банков. Но только ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

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"Такое положение ПриватБанка и Ощадбанка имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке услуг эквайринга", – объясняют в АМКУ.

Комитет располагает фактами того, что ПриватБанк и Ощадбанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги, указывают в АМКУ.

"Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены Комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы – впереди", – резюмировали в Антимонопольном комитете.

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Роман Брыль
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АМКУ эквайринг интерчейндж
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