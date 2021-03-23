В "Слуге народа" хотят ограничить комиссию Visa и Mastercard. Как отреагировали в НБУ
В ближайшее время народные депутаты должны ограничить сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки. Об этом на странице в Facebook написал член партии Слуга народа Марьян Заблоцкий.
"В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков. Эти комиссии ложатся в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей", – сообщил народный депутат.
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Заблоцкий отметил, что конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия.
По его словам, общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. "Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов", – убежден народный депутат.
Также Заблоцкий добавил, что в развитие системы вкладывается ежегодно около $50 млн. И стоимость ее дешевеет. "Сейчас вообще POS терминалы даже не нужны, можно через смартфон настроить. Мы просто немного уменьшим заработки VISA и MasterCard", – написал народный депутат.
Он ожидает, что Рада введет соответствующие ограничения уже в апреле.
Дополнено в 12:15. В Нацбанке подчеркнули на необходимости сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж.
"Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей", – отметили в НБУ.
Однако, отмечают в НБУ, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в ЕС шесть лет назад привело к негативным последствиям. В частности: возросла стоимость годового обслуживания кредитных карт; исчезло бесплатное обслуживание дебетовых карт; увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств; выросла стоимость тpaнсграничных операций (за пределами страны банка-эмитента). Также сократились программы кэшбек.
- В 2020 году в НБУ заявили, что количество POS-терминалов растет, украинцы реже снимают наличные с карт.
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