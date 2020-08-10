Количество POS-терминалов растет, украинцы реже снимают наличные с карт - НБУ

Безналичные операции украинцев с платежными картами в первом полугодии показали прирост как по количеству, так и по сумме. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка.

"Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными картами, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина", - отмечает регулятор.

Количество и сумма безналичных операций с картами

Количество безналичных операций с платежными картами в первом полугодии составило 2,361 млрд (86,1% от общего количества операций с картами), а сумма – 982,9 млрд грн (55,1% от суммы всех операций с картами).

В прошлом году по итогам первого полугодия на безналичные транзакции приходилось 49,4% от суммы всех операций с картами.

Количество операций по получению наличных с карт в первом полугодии 2020 года уменьшилось на 12%, а сумма - на 5% по сравнению с первым полугодием 2019-го.

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Сеть приема платежных карт

За последний год количество субъектов хозяйствования, принимающих платежные карты, увеличилось на 33,5% — до почти 297 000.

Также за последний год в Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс. единиц). С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов выросло на 5%.

При этом 84,3% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

Количество платежных карт в Украине

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля в Украине насчитывается 71,7 млн платежных карт (на 1 апреля их было 68,6 млн штук). Из них активные карты (по которым была осуществлена ​​хотя бы одна операция за последний квартал) – 36,4 млн штук (на 1 апреля - 36,6 млн штук).

Треть от всех активных платежных карт в Украине (33,9% или 12,3 млн штук) являются бесконтактными и токенизированными (токенизация — это технология, позволяющая обезопасить электронные платежи при помощи системы шифрования данных. Токенизация позволяет осуществлять платежи, не разглашая данные карты и счета пользователя. Информация о карте заменяется уникальными цифровыми идентификаторами — токенами).

Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно).

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В апреле платежная система Visa представила программу Visa Secure, которая обеспечивает более надежную защиту от мошенничества с картами.

В мае НБУ сообщил о том, что за первый квартал нынешнего года количество безналичных операций с платежными картами выросло почти на четверть.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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