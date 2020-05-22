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Количество безналичных операций выросло почти на четверть - НБУ

Количество безналичных операций выросло почти на четверть - НБУ
22.05.2020, 13:13

По данным Нацбанка, в этом году украинцы стали меньше снимать наличные с карточек

За январь-март было совершено более 1,18 безналичных операций на 503 млрд грн - это 85,4% всех операций с карточками и 54,6% от их общей суммы, сообщили в Нацбанке.

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По сравнению с аналогичным периодом 2019 количество всех карточных операций возросла на 24,5%, а сумма - на 15,6%.

Наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях - 50,3%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3%.

Треть платежных карточек, которыми рассчитывались в марте, - бесконтактные и токенизированные (оплата гаджетами с функцией NFC - через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и т.д.).

Количество безналичных операций выросло почти на четверть - НБУ

В торговых сетях бесконтактные и токенизированные карточки использовали в каждом втором случае. Сейчас 90,2% торговых POS-терминалов позволяют платить бесконтактно.

Сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14,5% (до 331 400) по сравнению с 1 апреля 2019 года. Но с начала 2020 году на 0,7% уменьшилось количество POS-терминалов, которые работают. В Нацбанке это объясняют карантинными ограничениями.

  • В I квартале 2020 украинцы рассчитывались на 7% больше бесконтактно и на 8% чаще онлайн по сравнению с IV кварталом 2019 года, сообщили в Mastercard.
  • 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия - это быстрее, чем пароль, а 71% - что это проще, чем пароль. Об этом свидетельствует исследование Fabrizio Ward для Visa, проведенное в Украине в январе 2020 года.
  • 55% украинцев не хранят деньги в банках. В половине случаев респонденты объяснили причину отсутствия банковских счетов тем, что не имеют сбережений из-за низких доходов. Доля опрошенных, которые заявляют о недоверии к банкам, за два года снизилась с 44% до 30%.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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нацбанк NFC безналичные платежи
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