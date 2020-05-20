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Украинские компании электронной коммерции присоединились к Visa Token Service

Украинские компании электронной коммерции присоединились к Visa Token Service
20.05.2020, 14:46

Новые партнеры помогут Visa защищать миллионы дополнительных цифровых платежей от мошенников и совершенствовать транзакции

К сервису Visa Token Service присоединились украинские компании электронной коммерции: Portmone, Tranzzo, LiqPay/PrivatBank, Tickets Travel Network, WayForPay, Procard. Повысить уровень безопасности цифровых оплат картами Visa им поможет токенизация, сообщает международная платежная система Visa.

Справка: Токенизация - это замена реальных данных, которые есть на пластиковой карточке, специальными цифровыми значениями, которые могут храниться на персональных устройствах и в любых других цифровых хранилищах. Именно этот сервис делает возможной оплату смартфоном, смарт-часами или другими платежными средствами, не требуя физического наличия банковской карточки.

После завершения тестирования и сертификации все партнеры получат возможность токенизировать номера карт Visa, которые хранятся в их хранилищах, обеспечивая дополнительный уровень защиты для торгово-сервисных предприятий и потребителей.

«Кроме повышения уровня безопасности, токенизация также упрощает процесс оплаты, поскольку клиентам не нужно вручную обновлять информацию, если их карта Visa была потеряна, украдена или ее срок действия закончился», - отмечают в пресс-службе компании.

Зато финучреждения автоматически будут обновлять сроки действия перевыпущенных платежных карточек. Это уменьшит количество платежей, которые невозможно сделать из-за недействительности данных, а также поможет потребителям избежать нежелательных комиссий за несвоевременную оплату.

«Стремительный переход потребителей в электронную коммерцию в современных реалиях требует от онлайн-платформ эффективных сервисов по обеспечению защиты платежей. Благодаря сервису токенизации клиенты могут самостоятельно управлять наличием платежных реквизитов на разных сайтах и ​​экономить время на регулярных покупках, совершая платежи в один клик», - комментирует Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Большинство банков-эмитентов в Украине уже поддерживает активную токенизацию и являются участниками Visa Токen Service. А тем, кто не является участниками, Visa самостоятельно обеспечивает базовую токенизацию.

  • Уникальный пароль для каждой учетной записи используют только 34% людей, а 12% используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов. Об этом свидетельствует исследование Fabrizio Ward для Visa, проведенное в Украине.

  • Лимит оплаты для бесконтактных (с PayPass) карт Visa без аутентификации владельца увеличили с 1000 до 1500 грн.

  • Украина станет одной из первых стран мира, где можно будет оплатить товар или услугу, приложив банковскую карту к обычному смартфону торговца.

 

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».




Светлана Заражевская
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Visa электронная коммерция токенизация
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