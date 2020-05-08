Украинцы считают, что биоидентификация быстрее и удобнее, чем пароль, - Visa

Уникальный пароль для каждого аккаунта используют лишь 34% людей. Об этом свидетельствует исследование Fabrizio Ward для Visa, проведенное в Украине в январе 2020 года. 54% участников исследования имеет несколько различных, но не уникальных паролей, а 12% (каждый восьмой) использует один и тот же пароль для всех своих аккаунтов.
Сложности с запоминанием - это основная причина, почему многие люди пользуются одной и той же комбинацией для входа в разные аккаунты, что повышает риск взлома мошенниками. Каждый третий участник опроса в Украине отметил, что периодически забывает свой пароль.
В мире набирает популярность биометрическая идентификация благодаря высокой защищенности и удобству. 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия - это быстрее, чем пароль, а 71% - что это проще, чем пароль. Похожие результаты показывает опрос Visa в США: две трети респондентов считают, что биометрические данные проще и быстрее в использовании по сравнению с традиционным паролем.
Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными:
Отпечаток пальца - 89%
Сканирование сетчатки - 87%
Одноразовый пароль - 83%
Сканирование рисунка вен - 78%
Сканирование лица - 73%
Участники исследования в Украине минимум один раз использовали биометрию для идентификации. Чаще всего - отпечатки пальцев (66% - по меньшей мере один раз, 36% - регулярно). 13% регулярно использовали распознавание лиц, а 27% - голоса.
«Мы прогнозируем, что платежная индустрия может отказаться от паролей в течение следующих пяти лет и перейти к биометрии или технологиям доступа с использованием физических атрибутов - отпечатки пальцев, распознавание лица и т.д.», - комментирует Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и юго-Восточной Европы.
Биометрия лишает человека необходимости запоминать или записывать многочисленные пароли. И одновременно это безопасно: даже если телефон или платежную карту украдут, ими никто не сможет воспользоваться. Поэтому участники исследования убеждены, что в ближайшее время эта технология будет востребована. Потребность в быстрой и простой аутентификации растет параллельно с объемом цифровых продуктов и услуг.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"