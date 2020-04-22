Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Visa представила обновленную программу защиты платежей

Visa представила обновленную программу защиты платежей
22.04.2020, 14:52

Обновленная программа Visa Secure позволит снизить долю необоснованных отказов в операциях

Платежная система Visa представила программу Visa Secure, которая обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для владельцев карт и увеличить количество завершенных покупок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программа Visa Secure ранее была известна как Verified by Visa. Visa Secure использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS) - обновленный протокол для обмена данными между торгово-сервисным предприятием, банком и владельцем карты.

Этот протокол позволяет владельцу карточки подтвердить свою личность во время онлайн-и бесконтактных платежей. Он доступен для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Visа Secure предлагает правила и политику, которым должны следовать предприятия и банки, чтобы провести аутентификацию транзакций во время онлайн-покупок и верифицировать владельца карточки к авторизации платежа.

Ольга Чайка
Напишите нам
безопасность Visa платежная карта банковская карта
Комментарии
Последние новости
 