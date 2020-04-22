Visa представила обновленную программу защиты платежей

Платежная система Visa представила программу Visa Secure, которая обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату более удобной для владельцев карт и увеличить количество завершенных покупок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программа Visa Secure ранее была известна как Verified by Visa. Visa Secure использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS) - обновленный протокол для обмена данными между торгово-сервисным предприятием, банком и владельцем карты.

Этот протокол позволяет владельцу карточки подтвердить свою личность во время онлайн-и бесконтактных платежей. Он доступен для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Visа Secure предлагает правила и политику, которым должны следовать предприятия и банки, чтобы провести аутентификацию транзакций во время онлайн-покупок и верифицировать владельца карточки к авторизации платежа.

Платежная система Mastercard использует стандарты аутентификации EMV 3-D Secure (заменив 3DS 1.0) для большего количества транзакций без помех.

В Украине во время карантина возросло количество мошенничеств.