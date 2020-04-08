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Во время карантина участилось мошенничество с картами - Нацбанк

Во время карантина участилось мошенничество с картами - Нацбанк
08.04.2020, 13:53

Нацбанк предупреждает об активизации мошенников во время карантина: выманивают данные карт под предлогом "государственной помощи"

В Украине во время действия карантина в связи с коронавирусом увеличилось количество мошеннических действий с банковскими картами, сообщает Национальный банк (НБУ).

Мошенники массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы “государственную помощь”, отметили в НБУ. Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию.

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Пример сообщения, которые рассылают мошенники: НБУПример сообщения, которые рассылают мошенники: НБУ

Регулятор предостерегает украинцев от ответов на такие сообщения, от переходов по ссылкам и звонков на номера телефонов, указанным в них, а также не разглашать данные банковской карты - номер, срок действия и CVC.

Также в Нацбанке напомнили, что сотрудники банков не имею прав и полномочий запрашивать персональные данные клиентов, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о счетах.

“В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщения, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные”, - отмечается в сообщении НБУ.

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Марина Кучук
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НБУ карантин мошенничество с картами карточные мошенники
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