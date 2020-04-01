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"Президентская тысяча". Кабмин утвердил индексацию пенсий и доплаты пенсионерам

"Президентская тысяча". Кабмин утвердил индексацию пенсий и доплаты пенсионерам
01.04.2020, 15:59

В мае пенсии будут проиндексированы на 11%. В апреле по 1000 грн выплатят пенсионерам, получающим менее 5000 грн в месяц

Кабинет министров 1 апреля принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной доплаты для пенсионеров старше 80 лет и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Постановление предусматривает:

- индексацию пенсий на 11% в мае;

- ежемесячную выплату в размере 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 грн. Также устанавливается, что у таких пенсионеров со стажем работы 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсия не может быть меньше, чем 2600 грн;

- установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);

- выплату по 1000 грн в апреле пенсионерам, чьи выплаты на 1 апреля не превышают 5000 грн.

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Марина Кучук
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