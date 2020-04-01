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Малообеспеченные украинцы получат пособия во время карантина

Малообеспеченные украинцы получат пособия во время карантина
01.04.2020, 13:50

В Кабмине составят списки малообеспеченных граждан для выплаты пособия на время карантина

Малообеспеченным категориям граждан будут выплачивать финансовую помощь во время карантина, сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить”, - сказал президент Владимир Зеленский премьер-министру Денису Шмыгалю во время совещания по борьбе с коронавирусом.

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Глава правительства отметил, что Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для украинцев, вернувшихся из-за границы, и тех, кто потерял работу в связи с коронавирусным карантином.

“Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий”, - сказал Шмыгаль.

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Марина Кучук
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карантин в украине коронавирус экономический кризис
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