Как изменились доходы украинцев из-за эпидемии - Исследование

60% работающих украинцев говорят о финансовых потерях, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Info Sapiens.

В частности, 38% взрослых украинцев отметили сокращение регулярного дохода семьи во время карантина, 16% - полную потерю дохода, 14% потеряли работу, 10% говорят о финансовых убытках (например, из-за сдачи билетов).

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74% из тех, кто до карантина работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно. Среди работавших до карантина, только 46% получат заработок за март в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина, 10% потеряли работу из-за карантина.

Среди тех, кто получит зарплату полностью, больше работающих в госсекторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует и разнице в занятости во время карантина: 55% работающих в госсекторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.

Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - что на три и более месяцев.

В этой ситуации 77% украинцев пытаться экономить и только 12% - тратят больше (например, на запасы или крупные покупки), так как считают, что товары обесценятся или исчезнут из магазинов.

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По оценкам ТПП, количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн до 2,0-2,2 млн человек.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что из-за карантина в Украине без работы могут остаться 170 000-500 000 человек.

29 марта на внеочередном заседании Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина.

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Опрос проходил 25-29 марта. Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрашивали украинцев от 18 лет и старше по всей Украине (без учета Автономной Республики Крым, и неконтролируемых территорий в Донецкой и Луганской областей). Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.