Кабмин упростил получение пособия по безработице на время карантина

29 марта на внеочередном заседании Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Об этом сообщает в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Господдержка при карантине: за что жить, когда закончатся деньги

Читайте также: Кризис затронет каждого - пора на работу. 10 мнений бизнеса о продлении карантина