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Кабмин упростил получение пособия по безработице на время карантина

Кабмин упростил получение пособия по безработице на время карантина
30.03.2020, 08:36

Регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центр занятости и выплаты назначат с этого же дня

29 марта на внеочередном заседании Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Об этом сообщает в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - говорится в сообщении.

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Андреева Анна
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пособие по безработице безработица Денис Шмыгаль
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