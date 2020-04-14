Лимит для бесконтактных платежей без ПИН-кода картами Visa вырос до 1500 грн

Лимит оплаты для бесконтактных карт (с PayPass) Visa без аутентификации владельца увеличили с 1000 до 1500 грн. Это позволит потребителям оплачивать покупки на сумму до 1500 грн в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Об этом Visa сообщила в своем пресс-релизе.

Для более дорогих покупок использования ПИН-кода желательно в целях безопасности. Потребитель может по собственному желанию установить ниже или нулевой лимит для расчетов без ПИН-кода.

“В бесконтактных платежах потребители прежде всего ценят скорость, удобство и простоту. По данным Visa, по состоянию на февраль 2020 года, более 52% транзакций в Украине уже происходят с использованием бесконтактных платежных инструментов", - отметила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Организация напомнила, что во время бесконтактных оплат смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввода ПИН-кода не требуется для транзакций на любую сумму.

В компании надеются, что увеличение лимитов по бесконтактным платежам будет способствовать дальнейшему росту и популяризации безопасной бесконтактной платежной технологии в Украине. В бесконтактных картах используется динамическая защита EMV® Chip, как и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, который гарантирует, что в случае кражи данных карты информация не будет использована для создания поддельных карт. Компания подчеркивает: в странах, где бесконтактные платежи широко распространены, показатели мошенничества в точках продаж остаются крайне низкими.

Украинские владельцы карточек в прошлом месяце чаще платили через POS-терминалы и снимали меньше наличных в банкоматах, подсчитали в UPC. В марте количество операций по картам выросло на 8,6%, а денежные объемы операций увеличились на 10%, по сравнению с мартом 2019 года.

Некоторые банки освободили клиентов от ежемесячных комиссий за обслуживание карт и смягчают условия пользования кредитками.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

