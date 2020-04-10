Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Карантинный" месяц. Куда и как украинцы тратили средства в марте

"Карантинный" месяц. Куда и как украинцы тратили средства в марте
10.04.2020, 17:10

Украинские держатели карт в прошлом месяце чаще платили через POS-терминалы и снимали меньше наличных в банкоматах, подсчитали в UPC

В марте количество операций по картам выросло на 8,6%, а денежные объемы операций увеличились на 10%, по сравнению с мартом 2019 года. Но общие темпы роста карточных транзакций в прошлом месяце значительно замедлились. Такие данные приводит Украинский процессинговый центр (UPC). Данные собраны на основе платежных карточек 24 банков в Украине, который обслуживает UPC.

В прошлом месяце на одну активную карту (то есть платежная карточка, по которой осуществлена ​​хотя бы одна операция за последние 3 месяца - ред.) приходилось в среднем 9 финансовых операций (покупки и снятие наличных) на сумму 14 808 грн, сообщают в UPC.

"Ограничительные меры в связи с пандемией отразились на платежном поведении держателей карточек. Украинцы стали более экономными и в основном тратят средства на необходимые товары и услуги, чаще перечисляют на другие карты", - комментирует пресс-служба Украинского процессингового центра.

Операции в банкоматах и ​​POS-терминалах

Чаще всего граждане карточками рассчитывались в POS-терминалах - 62% от общего количества операций. Держатели карт на 17% чаще платили карточкой в ​​POS-терминалах и потратили на 16,8% больше, по сравнению с мартом 2019 года. Средняя сумма покупки за год не увеличилась и составляет 667 грн.

23% от общего количества операций приходится на банкоматы. Количество операций по снятию наличных в банкомате уменьшилось на 21%, а сумма стала на 13,2% меньше, чем в марте прошлого года. Средняя сумма снятия наличных в банкомате - 3128 грн.

Онлайн-платежи растут

В марте украинцы осуществили почти на треть больше интернет-операций (+29,3%), а расходы онлайн выросли в 2,7 раза. Средняя сумма оплаты выросла до 1400 грн. Год назад она составляла всего 500 грн, подчеркивают в UPC.

"В связи с внедрением карантинных мер  в Украине, держатели карточек стали больше и чаще покупать онлайн. Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили видео-игры", - отмечают в UPC.

Стремительно росла интернет-оплата за продукты питания - объемы таких платежей удвоились, а количество увеличились на 126%. Далее идут платежи за заказ готовой еды: + 63% по количеству операций и на 93% выросла сумма чека.

В марте украинцы на 51% чаще оплачивали услуги такси и потратили на это на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Существенно уменьшились платежи за авиа и железнодорожные билеты: на 39% по количеству и 68% по сумме. Упали оплаты в онлайн-магазинах одежды - на 59% по количеству и на 19% в денежном эквиваленте.

Карточные переводы

Переводы с карты на карту занимают лишь 3,8% от общего количества финансовых операций. Но в марте наблюдалось увеличение количества таких переводов на 54%. А денежные обороты увеличились на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя сумма перевода равнялась 2245 грн.

Несмотря на продолжение карантинных мер, UPC прогнозирует уменьшение операций по картам в апреле.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Светлана Заражевская
Напишите нам
банки платежные карты Украинский процессинговый центр
Комментарии
Последние новости
 