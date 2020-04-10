"Карантинный" месяц. Куда и как украинцы тратили средства в марте

В марте количество операций по картам выросло на 8,6%, а денежные объемы операций увеличились на 10%, по сравнению с мартом 2019 года. Но общие темпы роста карточных транзакций в прошлом месяце значительно замедлились. Такие данные приводит Украинский процессинговый центр (UPC). Данные собраны на основе платежных карточек 24 банков в Украине, который обслуживает UPC.

В прошлом месяце на одну активную карту (то есть платежная карточка, по которой осуществлена ​​хотя бы одна операция за последние 3 месяца - ред.) приходилось в среднем 9 финансовых операций (покупки и снятие наличных) на сумму 14 808 грн, сообщают в UPC.

"Ограничительные меры в связи с пандемией отразились на платежном поведении держателей карточек. Украинцы стали более экономными и в основном тратят средства на необходимые товары и услуги, чаще перечисляют на другие карты", - комментирует пресс-служба Украинского процессингового центра.

Операции в банкоматах и ​​POS-терминалах

Чаще всего граждане карточками рассчитывались в POS-терминалах - 62% от общего количества операций. Держатели карт на 17% чаще платили карточкой в ​​POS-терминалах и потратили на 16,8% больше, по сравнению с мартом 2019 года. Средняя сумма покупки за год не увеличилась и составляет 667 грн.

23% от общего количества операций приходится на банкоматы. Количество операций по снятию наличных в банкомате уменьшилось на 21%, а сумма стала на 13,2% меньше, чем в марте прошлого года. Средняя сумма снятия наличных в банкомате - 3128 грн.

Онлайн-платежи растут

В марте украинцы осуществили почти на треть больше интернет-операций (+29,3%), а расходы онлайн выросли в 2,7 раза. Средняя сумма оплаты выросла до 1400 грн. Год назад она составляла всего 500 грн, подчеркивают в UPC.

"В связи с внедрением карантинных мер в Украине, держатели карточек стали больше и чаще покупать онлайн. Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили видео-игры", - отмечают в UPC.

Стремительно росла интернет-оплата за продукты питания - объемы таких платежей удвоились, а количество увеличились на 126%. Далее идут платежи за заказ готовой еды: + 63% по количеству операций и на 93% выросла сумма чека.

В марте украинцы на 51% чаще оплачивали услуги такси и потратили на это на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Существенно уменьшились платежи за авиа и железнодорожные билеты: на 39% по количеству и 68% по сумме. Упали оплаты в онлайн-магазинах одежды - на 59% по количеству и на 19% в денежном эквиваленте.

Карточные переводы

Переводы с карты на карту занимают лишь 3,8% от общего количества финансовых операций. Но в марте наблюдалось увеличение количества таких переводов на 54%. А денежные обороты увеличились на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя сумма перевода равнялась 2245 грн.

Несмотря на продолжение карантинных мер, UPC прогнозирует уменьшение операций по картам в апреле.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"