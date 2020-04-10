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Банки отменяют комиссии за обслуживание карточек и снижают тарифы на переводы

Банки отменяют комиссии за обслуживание карточек и снижают тарифы на переводы
10.04.2020, 13:18

Некоторые банки освободили клиентов от ежемесячных комиссий за обслуживание карт и смягчили условия пользования кредитками

ПУМБ на период с 1 по 30 апреля освободил клиентов, которые пользуются карточками Black Platinum и Premiere, от уплаты ежемесячной комиссии независимо от суммы транзакций. Если 1-2 апреля с карточных счетов автоматически списали ежемесячную комиссию - банк должен был вернуть эти деньги 3 апреля.

Владельцы кредитных карт Райффайзен Банк Аваль в апреле и мае смогут не платить за обслуживание счетов. Оплата отменяется автоматически, для этого не нужно обращаться в банк.

Также банк на период с 7 апреля до конца мая отменил ежемесячный платеж 5% от суммы задолженности по кредитной карте.

С 8 апреля в течение карантина и еще 30 дней, то есть до 24 мая, владельцы кредиток Ощадбанка имеют право не платить 5% от суммы использованного кредитного лимита. Отмена этого платежа работает автоматически. Обязательной остается уплата процентов за кредит.

Тарифы на международные переводы с начала апреля снизил ПриватБанк совместно с платежной системой Visa. Вдвое, до 1,5%, уменьшили тариф на мгновенный перевод с карты зарубежного банка на карточку ПриватБанка. С карт ПриватБанка по-прежнему можно сделать p2p-перевод на карточки иностранных банков, заплатив 1% от суммы перевода (минимум $1).

Credit Agricole с 20 марта снизил сумму обязательного платежа: для кредитных карточек с 5% до 1%, для карт с кредитным лимитом в рамках премиальных продуктов - с 10% (или 5%) до 3%.

Кредобанк на период карантина и ограничений из-за коронавируса продлил льготный период пользования кредитными средствами для всех кредитных карт - с 55 дней до 92 дней и с 62 дней до 92 дней.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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банк тарифы личные деньги
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