Банки меняют режим работы из-за карантина - список, детали, ограничения

Украинская банковская система перестроила свою работу из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантина, введенного в стране с 17 марта по 3 апреля, чтобы сдержать распространение COVID-19, пишет профильное издание Finclub.

Что изменилось в работе крупнейших учреждений рынка?

ПриватБанк

С 18 марта ПриватБанк не продает наличную валюту, а лишь проводит безналичные валютообменные операции физлиц в онлайн-банкинге Приват24 и сети терминалов самообслуживания. Наличную валюту в кассах могут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу. Дефицит вызван остановкой импорта авиационным транспортом банкнот долларов США.

В отделениях установлена ​​дополнительный санитарный час с 12:30 до 13:30, а работа в выходные ограничена. Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе.

Банк продолжит действие карточек для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

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Ощадбанк

В Ощадбанке введен санитарный час и дополнительная дезинфекцию рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета, инкассаторских автомобилей.

Для очередей введены отдельные правила: нужно дождаться своей очереди на улице, если в отделении уже находится 3-5 посетителей; нужно соблюдать дистанцию ​​минимум 1 м от присутствующих; обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и не ходить в банк в болезненном состоянии.

Несмотря на закрытие КПВВ из-за введения карантина, все социальные выплаты и пенсии будут начислять. На этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывание гражданами внутренне перемещенных лиц на подконтрольной правительству Украины территории.

Укрэксимбанк

Третий по размеру госбанк также ввел технические перерывы для санитарной обработки помещений.

Банк продает валюту только для безналичных операций: пролонгация депозитов; покупка валюты для размещения депозита на 3 месяца и более, для пополнения текущих/карточных счетов; перевод средств в иностранной валюте на счета клиентов.

Получение переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union (при временном отсутствии в кассе суммы наличной иностранной валюты, достаточной для выплаты перевода) в Укрэксимбанке возможно при условии зачисления суммы перевода на текущий/карточный счет клиента в иностранной валюте, или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка на день операции.

Укргазбанк

Банк сохранил работу всех отделений в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов.

Большинство отделений Укргазбанка оборудована устройствами для дезинфекции наличности.

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Райффайзен Банк Аваль

С 19 марта во всех отделениях вводится режим обслуживания по предварительной записи через Информационный центр банка: для частных клиентов телефон - 0800500500; бизнес-клиентов - 0800505045; премиум-клиентов - 0800500500 или через персонального менеджера.

Отделения работают в городах с 10:00 до 16:00 с перерывом 13:00-14:00, в районных центрах (менее 50 000 населения) 9:00 до 15:00 с перерывом 12:00-13:00. Банк проводит дополнительные технические перерывы для дезинфекции и проветривания помещений.

На период карантина банк приостановил продажу валюты в кассах банка, рекомендует покупку онлайн. Но в кассе можно получать наличные со своих счетов, значительные суммы необходимо будет заказать предварительно.

Альфа-Банк Украина

С 17 марта приостановил работу 45 отделений в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах. Временно приостановлена ​​работа отделений по субботам и работа послеоперационных касс (клиенты банка смогут проводить кассовые операции до 17:00).

Из-за отсутствия поставок банкнот иностранной валюты в Украину, Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту, но продолжил ее покупать через кассы. Физлица могут купить валюту онлайн.

Выдача наличного доллара с клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро и гривной - без ограничений. Банк добавил в мобильный банкинг опцию конвертации долларов в евро, которые можно снять в кассе.

ПУМБ

С 18 марта ПУМБ временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт, чтобы уменьшить количество посетителей отделений и минимизировать контакты.

На период с 18 марта по 5 апреля предельное время работы отделений в будние дни - 18:00 (работа с клиентами и кассовое обслуживание - 17:30) перерыв - с 13:00 до 14:00. Банк ежедневно делает перерывы в работе отделений для профилактических мероприятий: в 11:00-11:15 и в 16:00-16:15. Суббота и воскресенье - выходные дни.

График отделений с режимом работы 8:00-17:00 и 8:30-17:30 не меняется.

В связи с остановкой метрополитена, в отделениях Киева работа в будние дни с 10:00 до 16:00 (кассовое обслуживание - до 15:30) без фиксированного перерыва; через каждые 2 часа работы делается перерыв 15 минут для санитарных мероприятий. Выходные дни - суббота, воскресенье.

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Укрсиббанк

С 17 марта ввел временные ограничения на допустимое количество одновременного пребывания клиентов в помещении отделений: от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения.

С 18 марта все отделения работают с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - выходные дни.

ОТП Банк

Банк изменил с 17 марта по 3 апреля график работы отделений: работа с клиентами с 09:00 до 17:00, операционная касса - с 9:30 до 16:00. Не будут работать дневные кассы продленного дня и кассы в послеоперационное время.

Отделение "Набережное" в Киеве в этот период будет работать с 10:00 до 17:00.

Креди Агриколь Банк

Во всех отделениях банка с 13:00 до 14:00 введен санитарный час. На этот период отделение закрывается, введен контроль очереди с ожиданием вне банка.

Отменяется послеоперационная работа отделений: все отделения будут работать с клиентами с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Временно закрыты с 19 марта на период карантина 17 отделений. Но 85% отделений работают в стандартном режиме, в городах присутствия - минимум одно отделение.

Примечание. Перед посещением вашего банка лучше уточнить правила работы на его официальном сайте или в контакт-центре.