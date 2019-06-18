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18.06.2019, 10:10

Вера Платонова, Visa: Платежная революция начнется с Face ID

Вера Платонова, Visa: Платежная революция начнется с Face ID

Вера Платонова, Фото - Visa

Топ-менеджер Visa о том, как заменить платежный терминал смартфоном и почему будущее платежей - за биометрией

Компания Visa обещает изменить жизнь украинских предпринимателей. Украина станет одной из первых стран мира, где можно будет оплатить товар или услугу, приложив банковскую карту к обычному смартфону торговца.

Для успешной транзакции нужны три вещи: смартфон с NFC-модулем, установленное на него приложение Tap to Phone и платежная карта с бесконтактным чипом. Тестирование технологии уже началось.

За счет нового сервиса компания, вероятно, рассчитывает сократить отставание в Украине от вечного конкурента Mastercard. Но одного Tap to Phone мало. Потенциальный спрос в Украине – около 700 000 смартфонов-терминалов, говорят в Visa. По данным НБУ, в первом квартале компания обслуживала 17,5 млн карт. Master - 43,7 млн.

Пока аналогичные проекты Visa тестировала только в двух странах – Канаде и Великобритании. Mastercard запустила похожую разработку в Польше.

Выгода платежных систем от инноваций понятна: они заинтересованы в увеличении количества безналичных транзакций. Их обслуживание - это основа бизнеса Visa и Mastercard на каждом отдельном рынке. 

Станет ли проект прорывным для украинского рынка и какие технологии оплаты изменят его в ближайшем будущем? Об этом в блиц-интервью LIGA.net рассказала старший вице-президент, глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Вера Платонова. Беседа состоялась на полях Форума по финансовой инклюзии, организаторами которого выступили НБУ, USAID, Mastercard и Visa.

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- В начале июня вы запустили проект Tap to Phone – расскажите о первых результатах и выводах?

- Мы практически одновременно запустили теcтирование в Украине и Беларуси. Пока это бета-этап, он доступен в нескольких торговых точках. Поспешных выводов намеренно не делаем. Но я уже вижу, что желающих среди малых-средних предпринимателей очень много.

- Много – это сколько? Сотни, тысячи?

- Тысячи, наверное, нет. Но лично ко мне и проектной группе обращаются десятки человек. Прибавьте к этому тех, кто консультируется в Ощадбанке (партнер проекта. - Ред.).

- Как проходит само тестирование? Сколько публичных точек участвует?

- Тестовые терминалы работают в одном из ресторанов Киева, еще оборудовано несколько "внутренних" точек – у нас и в Ощадбанке, который первым тестирует эту технологию совместно с Visa.

- Когда вы рассчитываете начать полноценную эксплуатацию?

- Думаю, уже до конца этого года мы увидим очень приличные результаты. 

- Что нужно предпринимателю для участия в проекте?

- Это больше работа банка – предприниматель должен открыть счет, пока – только в Ощадбанке, получить к нему карту и скачать на смартфон приложение Tap to Phone. Теперь вопрос в том, насколько это будет интересно банкам. Раньше я постоянно слышала, что они не хотят идти в регионы, потому что там нужно работать с предпринимателями, которые дают небольшие обороты. Сейчас мы убрали это "узкое горлышко". Поэтому, я думаю, что технология Tap to Phone станет настоящим прорывом.

- Есть еще одна проблема – интернет-покрытие.

- Да, это правда. Но в последние годы мы видим большой прогресс в этом смысле, и такая ситуация, что где-то совсем нет никакого интернета, наверное, встречается только в совсем отдаленных регионах.

Фото - Visa

- Вы рассказывали, что Украине не хватает около 700 000 платежных терминалов – смартфоны способны закрыть этот разрыв?

- Вполне. Терминалы есть практически у всех предприятий, которые интегрировали кассовые аппараты (как правило, ФЛП или юрлицо с годовым оборотом свыше 1 млн грн, – Ред.). Далее мы говорим о большом количестве маленьких точек. Второй большой сегмент – Укрпочта, у которой есть потребность в терминалах, но обеспечить ими все отделения может быть достаточно затратным удовольствием. Если, скажем, дать почтальону смартфон, который может принимать карты, это в разы облегчит и удешевит Укрпочте весь бизнес.

- Кто ваша главная аудитория среди малого бизнеса?

- Небольшие рестораны, уличные кафе, таксисты, курьеры.

- Украина будет одной из первых стран, где Tap to Phone будет реализована полноценно. Почему это решение до сих пор нигде не было востребовано?

- Во-первых, сама технология появилась не так давно – где-то год назад. Во-вторых, мы изначально были очень настойчивы в том, чтобы пилотным рынком стала именно Украина. В-третьих, подходят условия: с одной стороны в Украине есть проблемы с инфраструктурой, с другой – люди уже привыкли к бесконтактной оплате, поэтому Tap to Phone не будет выглядеть какой-то диковинкой. Если говорить о других странах, то в Европе инфраструктура есть, в США – тем более, в Африке проблему решили с помощью мобильных операторов, которые зашли в финансовый сегмент. Поэтому Украина – идеальный вариант для масштабирования технологии.

- Недавно у вас был еще один примечательный проект – "биометрическая" оплата покупок в интернет-магазине Kasta. Со стороны это выглядит, как маркетинговый ход – насколько это справедливое восприятие самой технологии, есть ли у нее практическое будущее?

- Я согласна, что для торговцев это хороший имиджевый проект, причем очень инновационный. И мы видим со стороны крупнейших ритейлеров большой запрос на внедрение подобных вещей. Но, с другой стороны, именно "маркетинговые инновации", которые рождаются на стыке маркетинга и реальной практической пользы, создают некий стандарт для всего рынка. Потребители знакомятся с инновациями и постепенно привыкают к ним как раз благодаря имиджевым проектам.

Фото - Visa

- Какие практические вопросы сейчас могут решить ритейлеры благодаря биометрии?

- Проблема очередей на кассах – идентификация биометрических данных клиента происходит мгновенно, по сути, во время считывания товаров на кассе самообслуживания. Это крутое решение для больших розничных сетей и, например, фастфудов.

- Но нужно ли это потребителю? На нашем рынке есть хороший пример – QR-коды, о которых говорят уже несколько лет, многие внедрили этот функционал, но им пользуется очень ограниченное количество людей.

- Проблема QR в Украине в том, что здешнее общество уже перешагнуло этот этап, хорошо восприняв бесконтактные технологии оплаты. Биометрия – это следующая ступень развития рынка. Я думаю, что Face ID станет для украинского платежного рынка следующим революционным прорывом, по масштабу сопоставимым с тем эффектом, который в свое время дал бесконтакт.


корреспондент отдела "Финансы"
Сергей Шевчук
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Теги: Visa, платежные терминалы, бесконтактная оплата
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