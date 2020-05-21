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55% украинцев не хранят деньги в банках - исследование ФГВФЛ

55% украинцев не хранят деньги в банках - исследование ФГВФЛ
21.05.2020, 17:02

Доверие к банкам растет, но большинство опрошенных не держат там средства

За два года количество украинцев, которые хранят половину и больше своих денег в банках, выросла с 8 до 13%, однако большинство граждан вообще не держат там средства. Таковы результаты исследования Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о финансовых настроениях украинцев представил 21 мая заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

55% украинцев не хранят деньги в банках - исследование ФГВФЛ

52% респондентов объяснили причину отсутствия банковских счетов тем, что не имеют сбережений из-за низких доходов. Доля опрошенных, которые заявляют о недоверии к банкам, за два года снизилась с 44% до 30%.


55% украинцев не хранят деньги в банках - исследование ФГВФЛ

Зато осведомленность граждан о системе гарантирования вкладов уменьшилась: в 2017 году 19% опрошенных говорили, что знают о гарантии возврата вкладов в случае неплатежеспособности банка, а в 2019 году - только 15%. Более половины респондентов предыдущего исследования по крайней мере слышали о ФГВФЛ, тогда как в 2019 году - только 35%.

Руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд считает, что снижение осведомленности граждан с обеспечением вкладов может быть и хорошим знаком.

«Повышение осведомленности, вероятно, сигнализирует об активизации деятельности Фонда. А в случае с ФГВФЛ активизация деятельности очень часто связана с обанкротившимися банками. И я думаю, что на этом фронте мы все можем воспользоваться заслуженным миром и покоем», - сказал Бонд.

  • Исследование проводило агентство Info Sapiens в ноябре-декабре 2019 года. Метод - личное интервью. Опросили 2144 жителей Украины в возрасте от 18 лет, которые интересуются информацией о финансовых услугах хотя бы на минимальном уровне. Теоретическая погрешность выборки (с вероятностью 0,96) не превышает 2,1%.

  • В Украине доля людей без сбережений за четыре недели карантина в марте-апреле увеличилась с 39% до 46%. Об этом свидетельствуют результаты опросов Research & Branding Group.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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Банки и банковске услуги банки исследование фонд гарантирования вкладов физических лиц
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