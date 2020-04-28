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Как изменилось финансовое положение украинцев за семь недель карантина - опрос

Как изменилось финансовое положение украинцев за семь недель карантина - опрос
28.04.2020, 15:59

Об ухудшении материальной ситуации в семье заявляет 51% респондентов, у 46% нет сбережений

В Украине доля людей без сбережений за последний месяц увеличилась с 39% до 46%. Об этом свидетельствуют результаты четырех волн опросов Research & Branding Group (последняя состоялась 18-24 апреля).

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Из-за карантина уменьшился уровень доходов в семье, сказали 51% опрошенных. Каждому седьмому украинцу теперь трудно оплачивать счета. По сравнению с первой половиной апреля увеличилось количество людей, которые экономят на продуктах (с 44% до 48%).

Однако каждый пятый сказал, что текущая ситуация не повлияла на него отрицательно. А треть респондентов отметила, что карантин заставил их откладывать деньги для финансовой подушки.

С каждой неделей апреля респонденты называют все большую сумму денег, которая нужна в день: сначала говорили о 277 грн, потом 294 и 295 грн, а на прошлой неделе - о 302 грн.

В четвертой волне опроса приняли участие 1400 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет + -3,5%.

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  • В Украине 431 900 человек зарегистрировались безработными на 27 апреля. Это на 38% больше, чем на эту дату прошлого года, сообщили в Госслужбе занятости.
  • Доля розничных гривневых кредитов населению с просрочкой более недели увеличилась на 4,3% с начала марта до середины апреля, сообщили в Нацбанке.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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личные финансы карантин личные деньги
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