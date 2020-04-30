Mastercard: В I квартале онлайн-оплаты выросли на 8%, бесконтактные - на 7%

В І квартале 2020 украинцы рассчитывались на 7% больше бесконтактно и на 8% чаще онлайн по сравнению с IV кварталом 2019 года, сообщила руководитель направления PR и коммуникаций представительства Mastercard в Украине Александра Гонтарь.

Количество онлайн-оплат в продуктовом ритейле по картам Mastercard выросла на 12% за І квартал. А в таких категориях, как покупка техники и электроники, рост еще более значительный - количество онлайн-транзакций увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим кварталом.

Украинцы выбирают цифровые и бесконтактные оплаты как наиболее удобные и безопасные. "Мы видим не только отсутствие сокращения, но и рост в отдельных категориях платежей - таких, как бесконтактные оплаты и онлайн-коммерция. Меняется опыт потребителя, он становится все более цифровым, что обеспечивает ему максимальную безопасность ", - прокомментировала данные генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Всплеск цифровых сервисов и онлайн-оплат, когда большинство людей находится дома, вполне ожидаемый. "Наше исследование Digitalization Trust Survey в 2019 году показало, что 58% украинской аудитории, владельцев банковских счетов, уже пользуются платежными приложениями и признают, что это быстро и удобно. Это один из самых высоких показателей среди опрошенных стран Европы", - говорит Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове. Больше платежными приложениями пользуются только в Австрии (67%), а ближайшие показатели - в Польше (57%) и Сербии (52%).

Согласно статистике НБУ, количество бесконтактных карт в Украине за 2019-й выросло вдвое - до 8,6 млн. Сеть POS-терминалов в Украине насчитывает 330 000 устройств, 90% из них поддерживают бесконтактные оплаты карточками и гаджетами.

Нацбанк проводит консультации с банками и переговоры с платежными системами, чтобы снизить тарифы на безналичные платежи. В Украине тариф на эквайринг один из самых высоких в Европе: 2% с каждой операции плюс ежемесячная абонентская плата.

Лимит оплаты для бесконтактных (с PayPass) карт Visa без аутентификации владельца увеличили с 1000 до 1500 грн. Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"