Не только на время карантина. НБУ готовится к снижению тарифов на эквайринг

Национальный банк Украины работает над тем, чтобы безналичные платежи и транзакции были дешевле наличных. Об этом сегодня на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

В Нацбанке не отрицают, что в Украине тариф на эквайринг один из самых высоких в Европе: 2% с каждой операции плюс ежемесячная абонентская плата. При этом в среднем по Европе он составляет 0,1-0,2% с первой операции.

Рожковой отметила, что работа над снижением тарифа в Украине начата давно. "И это, действительно, должно быть системно, а не на время карантина", - добавила Рожкова.

По ее словам, сейчас проходят дополнительные консультации с банками и переговоры с платежными системами и в ближайшее время будут сделаны первые шаги в этом направлении

По словам Рожковой, для Нацбанка развитие cashless-экономики является одним из стратегических направлений и рассматривается в контексте детенизации экономики. "Это задание НБУ и правительства. Чтоб этого достичь, необходимо сделать все, чтобы безналичные транзакции и платежи были доступнее и дешевле. По крайней мере, дешевле, чем наличные", - уточнила Рожкова.

Эквайринг - это осуществление банком технологического, информационного и расчетного обслуживания компаний по операциям оплаты товаров и услуг, проведенным с помощью платежных карт на оборудовании, как правило, предоставленном банком (POS-терминалы). Три вида эквайринга: торговый, мобильный и интернет- эквайринг .