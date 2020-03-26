"Это не прощение долгов". В НБУ разъяснили механизм кредитных каникул

Банки продолжают начислять проценты по кредитам, но оплатить их можно после карантина. Такое пояснение по поводу “кредитных каникул” дала замглавы Национального банка (НБУ) Катерина Рожкова.
“Льготный режим - это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось”, - сказала она.
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Рожкова отметила, что банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами, так как параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их.
“То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса”, - заключила замглавы НБУ.
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