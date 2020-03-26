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"Это не прощение долгов". В НБУ разъяснили механизм кредитных каникул

"Это не прощение долгов". В НБУ разъяснили механизм кредитных каникул
26.03.2020, 12:20

Кредитные каникулы не означают прощение долгов, проценты по кредитам также придется платить

Банки продолжают начислять проценты по кредитам, но оплатить их можно после карантина. Такое пояснение по поводу “кредитных каникул” дала замглавы Национального банка (НБУ) Катерина Рожкова.

“Льготный режим - это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось”, - сказала она.

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Рожкова отметила, что банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами, так как параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их.

“То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса”, - заключила замглавы НБУ.

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  • НБУ разработал механизмы снижения кредитной нагрузки на бизнес и население в связи с введением карантина в стране.
  • Представители бизнеса считают предпринятые властью шаги по поддержке бизнеса недостаточными и призывают ввести реальные налоговые каникулы, беспроцентные или льготные кредиты для выплаты заработной платы и бюджетные компенсации потерь.
  • С какими главными проблемами столкнулся бизнес из-за карантина, читайте здесь>>>

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Кучук Марина
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