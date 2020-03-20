Кредитные каникулы. В НБУ уточнили детали

Национальный банк Украины разрабатывает несколько подходов для предоставления кредитных каникул банками: стандартизированный для розничных кредитов населению и малому бизнесу, нестандартный - для среднего и крупного бизнеса. Об этом сегодня на брифинге рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам льготный режим необходим, как населению, так и бизнесу. И НБУ не хочет ждать дефолтных состояний, потому разрабатывает механизмы снижения кредитной нагрузки. В частности, Рожкова уточнила, что НБУ рассматривает правила двух типов:

1. Стандартные правила будут касаться розничных кредитов для населения, предпринимателей и малого бизнеса. Они предполагают два этапа. Первый: на время полной или частичной остановки работы во время карантина человек или компания должны получить кредитные каникулы по обслуживанию процентов и основного долга. Второй этап наступит после возобновления работы предприятий и населения. Он включает изучение накопленной задолженность и правильную ее реструктуризацию. "Так, чтобы нагрузка была умеренной", - уточнила Рожкова.

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2. Нестандартные правила касаются среднего и крупного бизнеса. Он также должен получить льготный режим в случае полной или частичной остановки, или же, если пострадает каким-либо другим образом от введения карантина. Поскольку бизнес разный и условия кредитов для него также нестандартные, НБУ утвердит перечень мероприятий для банков. "А каждый бизнес будет индивидуально рассматривать, как их применить с той же целью - снизить нагрузку в данный период и предоставить возможность для возобновления бизнеса после окончания карантина", - добавила Рожкова.

Она также отметила, что в НБУ понимают, что некоторые предприятия могут уже нуждаться в поддержке оборотных средств, и считают, что банки должны оказать такую поддержку.

Кроме того, Рожкова напомнила, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий насчитывать штрафы и пеню за просрочку выплат по кредиту. НБУ планирует расширить эти требования к банкам и утвердит их отдельным документом.

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17 марта Верховная Рада приняла закон об изменениях в законодательстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. На следующий день президент Зеленский подписал этот и еще ряд законов, направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине.

19 марта Союз украинских предпринимателей призвал власть поддержать бизнес ввести настоящие налоговые каникулы, беспроцентные или льготные кредиты для выплаты заработной платы и бюджетные компенсации потерь.

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