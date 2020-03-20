Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ обещает кредитные каникулы бизнесу и населению

НБУ обещает кредитные каникулы бизнесу и населению
20.03.2020, 14:03

В ближайшее время Нацбанк финализирует правила льготного использования кредитов

Национальный банк готовит изменения, которые снизит кредитную нагрузки на всех заемщиков. Об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы правления НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, кредитные каникулы будут касаться абсолютно всех заемщиков: и больших компаний, малого и среднего бизнеса, и предпринимателей и физических лиц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы понимаем, что льготный режим, или кредитные каникулы, просто необходим. Главное задание Нацбанка и банковской системы сегодня снизить нагрузку на бизнес, дать ему возможность выстоять. Потом будем восстанавливаться", - сказала Рожкова.

Она отметила, что в ближайшее время подходы будут стандартизированы, приняты правлением НБУ и введены банками.

При этом Рожкова уточнила, что необходимо понимать, что льготный режим не отменяет возврат к нормальному режиму обслуживания долга.

Читайте также: Бизнесу очень нужна поддержка государства. Первые шаги сделаны. Достаточно ли их

Читайте также: Бизнес на карантине: восемь шагов неотложной помощи

Андреева Анна
Напишите нам
НБУ кредит Катерина Рожкова кредитные каникулы
Комментарии
Последние новости
 