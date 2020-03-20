НБУ обещает кредитные каникулы бизнесу и населению

Национальный банк готовит изменения, которые снизит кредитную нагрузки на всех заемщиков. Об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы правления НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, кредитные каникулы будут касаться абсолютно всех заемщиков: и больших компаний, малого и среднего бизнеса, и предпринимателей и физических лиц.

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"Мы понимаем, что льготный режим, или кредитные каникулы, просто необходим. Главное задание Нацбанка и банковской системы сегодня снизить нагрузку на бизнес, дать ему возможность выстоять. Потом будем восстанавливаться", - сказала Рожкова.

Она отметила, что в ближайшее время подходы будут стандартизированы, приняты правлением НБУ и введены банками.

При этом Рожкова уточнила, что необходимо понимать, что льготный режим не отменяет возврат к нормальному режиму обслуживания долга.

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17 марта Верховная Рада приняла закон об изменениях в законодательстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. На следующий день президент Зеленский подписал этот и еще ряд законов , направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине.

закон об изменениях в законодательстве подписал этот и еще ряд законов 19 марта Союз предпринимателей Украины призвал украинскую власть поддержать бизнес и ввести настоящие налоговые каникулы, беспроцентные или льготные кредиты для выплаты заработной платы и бюджетные компенсации потерь.

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