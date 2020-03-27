Кредитные каникулы. НБУ дал банкам рекомендации

Национальный банк разослал банкам рекомендации по работе с заемщиками во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, регулятор временно ввел особые правила применения требований Положения №351 "Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

В результате, кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта, - уточняют в НБУ.

Среди основных рекомендаций по реструктуризации кредитов НБУ выделил:

1. Льготный режим по кредиту будет предоставлен только тем заемщикам, которые финансово пострадали из-за ограничений в связи с пандемией. Условия и срок реструктуризации кредита определит банком с учетом экономических потребностей заемщика.

Инициировать реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты. Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно.

2. Бакам предложены несколько вариантов реструктуризации. Заемщика могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим продлением кредита. Кроме того, возможна капитализация процентных платежей.

3. Реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий к кризису и перспектив их восстановления.

4. Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия карантина, НБУ предлагает при реструктуризации базироваться на предположении, что восстановление платежеспособности клиентов возможно не ранее третьего квартала 2020 года.

5. Реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки. Также банки не должны вводить никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризации.

6. Банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе данных из бюро кредитных историй в период действия карантина.

Возможность реструктуризации кредитов предусмотрена постановлением НБУ №39, которая вступает в силу с 27 марта.

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