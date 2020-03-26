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ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" малому и среднему бизнесу

ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" малому и среднему бизнесу
26.03.2020, 14:58

"Кредитные каникулы" введены как по кредитам без задолженности, так и по непогашенным вовремя

С 1 марта и до конца мая ПриватБанк вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что  льготы введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

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В ПриватБанке уточняют, что "каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

В банке обещают разослать сообщения с подробной информацией о новых условиях погашения кредитов в указанный период.

  • НБУ готовит изменения, которые позволят ввести "кредитные каникулы" для бизнеса и населения в связи с коронавирусным карантином. Подробнее здесь>>> При этом в Нацбанке предупреждают, что "кредитные каникулы" не означают прощение долгов и проценты по кредитам также придется платить.
  • Ранее ПриватБанк отменил бизнесу с cashless комиссию за пользование POS-терминалами.

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Андреева Анна
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