ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" малому и среднему бизнесу

С 1 марта и до конца мая ПриватБанк вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что льготы введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.
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В ПриватБанке уточняют, что "каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.
В банке обещают разослать сообщения с подробной информацией о новых условиях погашения кредитов в указанный период.
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